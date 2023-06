Moving Out 2: Cinematic-Trailer zum Multiplayer-Umzugschaos

Autor:, in / Moving Out 2

Ein neuer Cinematic-Trailer zu Moving Out 2 stimmt auf kommende Online-Umzüge und Möbelpack-Wettkämpfe ein.

Noch in diesem Jahr geht die Multiplayer-Möbelpacker-Simulation Moving Out in die zweite Runde. Ein genaues Datum für die Veröffentlichung ist allerdings noch nicht bekannt.

In Moving Out 2 erweitert die Umzugsfirma F.A.R.T. ihren Operationsbereich von reinem Couch-Koop auf umfangreiches kooperatives Online-Gameplay.

Spieler auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erwarten 50 Level voller neuer Aufgaben und Herausforderungen.

Zur Einstimmung auf kommende Online-Umzüge und Möbelpack-Wettkämpfe wurde von Team 17 nun ein neuer Cinematic-Trailer im Comic-Stil veröffentlicht.