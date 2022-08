Moving Out 2: Die Möbelpacker kehren zurück

Autor:, in / Moving Out 2

Team17 hat Moving Out 2 angekündigt, die Fortsetzung des 2020 preisgekrönten Couch-Moving- und Couch-Koop-Spiels von SMG Studio und DevM Games.

Moving Out 2 wird 2023 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheinen und die Spieler in die halsbrecherische Welt der Möbelpacker und Umzugstechniker (F.A.R.Ts) von Smooth Moves zurückversetzen, die an immer bizarreren Orten Möbel, Technik und alles, was dazugehört, einpacken und sich dabei immer tödlicheren Herausforderungen stellen müssen.

Moving Out 2 wird die Serie um ein kooperatives, spielübergreifendes Online-Gameplay erweitern, das es F.A.R.Ts auf der ganzen Welt ermöglicht, sich zusammenzutun und kreativ Möbel von A nach B und darüber hinauszutransportieren!

Moving Out 2, das während der Gamescom Opening Night Live angekündigt wurde, wird wieder eine Reihe skurriler, freischaltbarer Charaktere enthalten, die auf der Suche nach reibungslosen und (manchmal) bruchfreien Umzügen in mehr als 50 neuen Levels und Herausforderungen verschiedene Dimensionen durchqueren.