Moving Out: Kostenloses Update zieht ein

Autor:, in / Moving Out

Das kostenlose Moving In Update zu Moving Out wurde veröffentlicht.

Moving Out bringt mit dem kostenlosen Moving In Update Abwechslung ins Spiel. Im Modus „Moving In“ packen Umzugshelfer in 12 der Original-Levels den Umzugswagen aus. Außerdem werden in diesem Update zwei neue Tanzbewegungen und neue Hemdenanpassungen hinzugefügt, damit eure Umzugshelfer immer gut gekleidet zur Arbeit erscheinen können!

Moving Out ist im Xbox Game Pass enthalten.