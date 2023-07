Mr. Run and Jump: Bunte Gameplay-Videos aus dem Neo-Retro-Adventure-Platformer

Schaut euch in vier neuen Videos Gameplay aus dem Neo-Retro-Adventure-Platformer Mr. Run and Jump an.

Schaut euch in vier neuen Gameplay-Videos Spielszenen aus Mr. Run and Jump auf der Xbox Series X an.

Mr. Run and Jump wird in die wunderschöne Realms of Color gestoßen und begibt sich dort auf ein rasantes, fluoreszierendes Abenteuer, um seinen Hund Leap zu retten. Das Spiel ist ein Traum für Speedrunner und verlangt Ausdauer und Geschicklichkeit von euch. Durch dynamische Unterstützungsoptionen ist Mr. Run and Jump auch was für gemütliche Spieler geeignet.

Mr. Run and Jump | Das Reich der Farben – Gameplay Part 1

Mr. Run and Jump | Gameplay Part 2

Mr. Run and Jump | Wir haben mehr Skills – Gameplay Part 3

Mr. Run and Jump | Nochmal in Level 1 – Gameplay Part 4

Mr. Run and Jump ist ab sofort für 22,49 Euro im Microsoft Store erhältlich.

