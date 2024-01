Mr. Run and Jump: Inhalts-Update fügt Ghost-Modus hinzu

Heute stellt Atari einen völlig neuen Spielmodus für das Neon-Speedrunning-Spiel Mr. Run and Jump vor: den Ghost-Modus. Mit diesem neuen Feature können die Spieler ihre Spielzeit in jedem beliebigen Test-Level kontinuierlich verbessern, indem sie gegen einen „Ghost“-Avatar antreten, also quasi gegen sich selbst.

Denn was gibt es Schöneres, als die eigene Bestzeit zu verbessern?

Zusätzlich zu dem neuen Spielmodus begrüßt Mr. Run and Jump ein Inhaltsupdate, das Level- und gegnerbezogene Balancing-Anpassungen für ein noch reibungsloseres Speedrunning-Erlebnis bietet.

Über Mr. Run and Jump

Genießt ein flüssiges und spaßiges Speedrunning-Vergnügen, das euch auf eine Reise durch eine schillernde und gefährliche Welt schickt, in der ihr Gegnern ausweicht und eine Fülle von heftigen Jump’n’Run-Herausforderungen meistert. In der Rolle des titelgebenden Mr. Run and Jump werdet ihr in die visuell prächtigen Realms of Color gestoßen. Dort begebt ihr euch auf ein rasantes, fluoreszierendes Abenteuer, um die bedrohliche Void zu besiegen und euren vermissten Hund Leap zu retten.

In jedem Level müssen die Spieler sowohl ihre Ausdauer als auch ihre Geschicklichkeit einsetzen. Für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen lassen wollen, können die Spieler mit den dynamischen Unterstützungsoptionen den gewünschten Schwierigkeitsgrad einstellen. Unabhängig von der Spielstärke lädt Mr. Run and Jump dazu ein, zu rennen, auszuweichen, zu springen und sich den Weg zum Sieg zu bahnen!