Mr. Run and Jump: Release-Termin im Juni steht fest

Atari hat den offiziellen Release-Termin für Mr. Run and Jump im Juni verkündet und dazu einen neuen Trailer veröffentlicht.

Atari freut sich, den 25. Juli 2023 als Starttermin für Mr. Run and Jump bekannt zu geben, ein völlig neues Neo-Retro-Adventure-Platforming.

Um diese Nachricht zu feiern, hat Atari einen brandneuen Teaser-Trailer veröffentlicht, der mit der ersten verfügbaren Demo als Teil des Steam Next Fest zusammenfällt. Mr. Run and Jump ist ein flüssiges und spaßiges Speedrunning-Vergnügen, das die Spieler auf eine Reise durch eine schillernde und gefährliche Welt schickt, in der sie Gegnern ausweichen und eine Reihe von wilden Plattform-Herausforderungen meistern müssen.

Der titelgebende Mr. Run and Jump wird in die wunderschönen Realms of Color gestoßen und muss sich auf ein rasantes, fluoreszierendes Abenteuer begeben, um die bedrohliche Void zu besiegen und seinen vermissten Hund Leap zu retten.

Dieser Titel ist ein Traum für Speedrunner und verlangt von den Spielern sowohl Ausdauer als auch Geschicklichkeit. Für diejenigen, die es etwas ruhiger angehen lassen wollen, können die Spieler mit den dynamischen Unterstützungsoptionen den gewünschten Schwierigkeitsgrad einstellen.

Unabhängig von der Schwierigkeitsstufe lädt Mr. Run and Jump die Spieler dazu ein, zu rennen, auszuweichen, zu springen und sich den Weg zum Sieg zu bahnen.

Mr. Run and Jump wird von Graphite Lab und Heavy Horse Games entwickelt und erscheint am 25. Juli 2023 für Windows PC über Steam und Epic, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One und Xbox Series X|S sowie Atari VCS.