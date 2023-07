Mr. Run and Jump: Rettung der Welt hat begonnen

Mr. Run and Jump von Atari und Graphite Lab ist jetzt für PC und Konsolen erhältlich.

Publisher Atari und Entwickler Graphite Lab haben den neonfarbenen Plattformer Mr. Run and Jump für PC über Steam und Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation 4 & 5, Xbox One und Series X|S und Atari VCS veröffentlicht.

Mr. Run and Jump verbindet unterhaltsame Jump’n’Run-Action mit präziser Steuerung. Das herausfordernde, rasante Leveldesign erfordert Konzentration und bietet gleichzeitig ultimativen Wiederspielwert mit Sammelobjekten, Herausforderungen und Zeitprüfungen.

Der titelgebende Mr. Run and Jump wird in die wunderschönen Realms of Color gestoßen und begibt sich auf ein rasantes, fluoreszierendes Abenteuer, um die bedrohliche Leere zu besiegen und seinen vermissten Hund Leap zu retten.

Das neue Spiel zeichnet sich durch eine präzise Steuerung, seidenweiches Gameplay und ein fließendes Leveldesign aus, was es zu einem Traum für Speedrunner macht. Spieler rennen, springen, sprinten und rollen zu schwer zugänglichen Stellen, um Sammelobjekte zu finden. Der Schwierigkeitsgrad kann über die dynamische Unterstützung angepasst werden, um ein zugänglicheres Erlebnis zu genießen, bei dem das Herzklopfen ein paar Stufen niedriger ist.

Mr. Run and Jump wurde ursprünglich im Jahr 2021 als Atari 2600-Spiel von John Mikula, einem Entwickler des in St. Louis ansässigen Indie-Studios Graphite Lab, entwickelt. Atari hat sich mit dem Entwickler zusammengetan, um eine moderne Version von Mr. Run and Jump zu kreieren, die das Beste des 2600er-Titels für moderne Konsolen und PCs hervorhebt und eine wunderschöne Farb- und Soundlandschaft einbaut.

Features

Dutzende von einzigartigen Levels in sechs verschiedenen, lebendigen und wunderschön illustrierten Welten

Eine Vielzahl von hinterhältigen Gegnern, jeder mit seinen eigenen Angriffsmustern und Persönlichkeiten

Mehr als 30 Stunden Spielspaß mit Zeitprüfungen, schwer erreichbaren Sammelobjekten, Erfolgen und vielem mehr

Dank der präzisen Steuerung läuft Mr. Run and Jump butterweich

Eine originelle Geschichte über eine veränderte Welt, eine verschlingende Leere und all die Wunder der Reiche der Farben

Passend zum Launch wird Atari ab 31. Juli Vorbestellungen für die limitierte 2600er-Version von Mr. Run and Jump entgegennehmen. Diese Version ist im authentischen Cartridge-Format und auf Atari.com erhältlich.

XboxDynasty Gameplay-Videos

Mr. Run and Jump | Das Reich der Farben – Gameplay Part 1

Mr. Run and Jump | Gameplay Part 2

Mr. Run and Jump | Wir haben mehr Skills – Gameplay Part 3

Mr. Run and Jump | Nochmal in Level 1 – Gameplay Part 4