MUDANG: Two Hearts: Enthüllung beim Xbox Games Showcase – Gerücht

MUDANG: Two Hearts, das vorher als Project TH bekannt war, könnte heute beim Xbox Games Showcase 2025 für Konsolen enthült werden.

MUDANG: Two Hearts verbindet koreanische Spiritualität mit einer emotionalen Geschichte. MUDANG: Two Hearts entführt euch in eine tief spirituelle und symbolträchtige Welt, in der koreanischer Schamanismus (Mudang) auf eine mitreißende, emotionale Geschichte trifft. Das Spiel erzählt von einer Reise zwischen zwei Herzen – zwischen Diesseits und Jenseits, zwischen menschlichem Schicksal und spiritueller Berufung.

Visuell und erzählerisch stark inszeniert, kombiniert das Abenteuer traditionelle Kultur mit übernatürlichen Elementen, wobei zentrale Themen wie Ahnenverehrung, Rituale und der innere Kampf zwischen Pflicht und Gefühl im Mittelpunkt stehen. Die einzigartige Verbindung aus kulturellem Erbe und interaktiver Erzählkunst macht MUDANG: Two Hearts zu einem besonderen Erlebnis für alle, die narrative Tiefe und spirituelle Atmosphäre in Spielen schätzen. Weitere Informationen zu Plattformen und Veröffentlichungsdatum stehen noch aus.

Im YT-Kanal der Entwickler gibt es zahlreiche Tech-Demos zum Spiel, die die Entwicklung zeigen: