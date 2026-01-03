MUDANG: Two Hearts: EVR Studio bricht nach Showcase‑Debüt dramatisch zusammen

Mudang: Two Hearts steht im Zentrum einer Entwicklung, die nach dem globalen Trailer‑Debüt beim Xbox Games Showcase 2025 zunehmend alarmierende Signale aussendet.

Die Präsentation von Mudang: Two Hearts wurde als wichtiger Moment für das Studio positioniert, doch nur einen Monat später folgte eine Reihe von Ereignissen, die den Zustand von EVR Studio in ein kritisches Licht rücken.

Die Kombination aus Entlassungen, finanziellen Engpässen und dem vollständigen Verschwinden der offiziellen Website deutet auf eine Situation hin, die für Mudang: Two Hearts schwerwiegende Folgen haben könnte.

https://evrstudio.com/ - Die Website kann nicht angezeigt werden

Gerüchte: Der Beginn dieser Entwicklung liegt in den Entlassungen, die kurz nach dem Showcase stattfanden. Mehrere Mitarbeiter wurden zu ungewöhnlichen Zeiten gekündigt, begleitet von der Begründung, dass nicht genügend finanzielle Mittel vorhanden seien.

Diese Kündigungen markierten den Start eines deutlichen Personalabbaus, der sich über die folgenden Wochen hinweg fortsetzte. Ein koreanisches Tracking‑Portal dokumentierte, dass die Belegschaft von über 100 Beschäftigten auf nur noch 22 Personen schrumpfte. Dieser rapide Rückgang zeigt, wie stark EVR Studio innerhalb kurzer Zeit an Struktur verlor.

In den Monaten danach verschärfte sich die Lage weiter, als die offizielle Website des Studios offline ging und schließlich vollständig gelöscht wurde.

Das Verschwinden der gesamten Webpräsenz gilt als besonders schwerwiegender Hinweis auf den Zustand des Unternehmens, da es auf den Verlust zentraler Kommunikations‑ und Präsentationsstrukturen schließen lässt. Die Löschung der Website wirkt wie ein endgültiges Zeichen dafür, dass EVR Studio nicht mehr in der Lage ist, grundlegende Abläufe aufrechtzuerhalten.

Mudang: Two Hearts bleibt damit eng mit einem Studio verbunden, das sich in einer Phase tiefgreifender Unsicherheit befindet. Eine offizielle Stellungnahme steht bisher aus.