Mullet Madjack: Launch-Trailer trägt Vokuhila

Retro-FPS-Enthusiasten und Fans klassischer Anime können sich freuen: Mullet MadJack, der brasilianische Titel von Entwickler Hammer95 Studios und Publisher Epopeia Games, ist ab heute im Xbox Game Pass und im Microsoft Store zum Preis von 19,99 EUR erhältlich.

Mullet MadJack lässt die Spieler in ein fesselndes Spielerlebnis eintauchen und entführt sie in eine Welt voller Spannung. Mit einer einzigartigen Mischung aus Elementen, die von klassischen FPS-Spielen der 90er Jahre beeinflusst sind, Strategie und intensiver Action, verspricht dieses Spiel, die Spieler stundenlang zu unterhalten.

Ein Polizist mit Vokuhila gegen eine Horde von milliardenschweren Robotern!

In einer aufregenden, von klassischen Animes inspirierten Reise taucht ihr in die Cyberpunk-Welt von Mullet MadJack ein, die in den 90er Jahren spielt… genauer gesagt in den 2090ern. Eure Aufgabe ist es, den berühmtesten Influencer der Welt aus den Fängen einer gefährlichen kriminellen Organisation zu befreien, die aus mächtigen milliardenschweren Robotern besteht.

In der Zukunft sind die Ordnungshüter süchtig nach Dopamin, und um an ihren Stoff zu kommen, müsst ihr in jedem Wolkenkratzer Stockwerk für Stockwerk tödliche Herausforderungen meistern, um euren eigenen Dopamin-Hit zu sichern. Macht euch bereit, jedes Level zu meistern und eure Dosis Adrenalin zu bekommen.

Während ihr euch durch die Etagen des Gebäudes bewegt, verfolgt eine actionhungrige Menge jeden eurer Schritte über Live-Streaming-Übertragungen. Diese öffentliche Aufmerksamkeit erzeugt zusätzliche Spannung und erhöht den Druck auf euch und die Notwendigkeit, immer beeindruckendere Leistungen zu vollbringen.

In eurem Kampf geht es nicht nur um die Befreiung des entführten Influencers, sondern auch um die Wahrung eures eigenen Rufs und die Unterhaltung der Zuschauer.

Macht euch bereit für eine Reise voller Gefahren, spannender Herausforderungen und der Ästhetik des goldenen Zeitalters des Anime.