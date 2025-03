Mullet Madjack: Release-Termin zum brutalen Xbox Game Pass Shooter

Autor:, in / Mullet Madjack

Mullet MadJack, der brasilianische Hit von Entwickler Hammer95 Studios und Publisher Epopeia Games, wird ab dem 13. März weltweit über den Xbox Game Pass und im Microsoft Store zum Preis von 19,99 EUR erhältlich sein.

Mullet MadJack lässt die Spieler in ein fesselndes Spielerlebnis eintauchen und entführt sie in eine Welt voller Spannung. Mit einer einzigartigen Mischung aus Elementen, die von klassischen FPS-Spielen der 90er Jahre beeinflusst sind, Strategie und intensiver Action, verspricht dieses Spiel, die Spieler stundenlang zu unterhalten.

Auf einer aufregenden Reise, die von klassischen Animes inspiriert ist, taucht ihr in die Cyberpunk-Welt von Mullet MadJack ein, die in den 90er Jahren spielt. Genauer gesagt in den 2090ern! Eure Aufgabe ist es, den international berühmtesten Influencer aus den Fängen einer gefährlichen kriminellen Organisation zu befreien, die aus mächtigen milliardenschweren Robotern besteht.