MultiVersus: Battle Pass-Fortschritt lässt sich mit weiterem Spieler teilen laut Gerücht

Im Kampfspiel MultiVersus könnten Spieler zukünftig den Fortschritt ihres Battle Pass mit einem anderen Spieler teilen. Den eindeutigen Beweis in Form von Screenshots will Dataminer AisulMV in den Spieldateien gefunden haben.

Zu dem Feature heißt es, dass beide Spieler zum Fortschritt des gleichen Battle Pass beitragen. Dabei wird der Pass mit dem geringsten Fortschritt an den mit dem höchsten angepasst.

Der Fortschritt wird geteilt, wenn einer der beiden Spieler einen Premium Battle Pass besitzt. Es erhalten weiterhin beide Spieler die Belohnungen aus Quests und Erfahrungspunkte.

Was haltet ihr davon, dass man sich möglicherweise den Fortschritt des Battle Pass mit einem anderen teilen in MultiVersus kann?