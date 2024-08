MultiVersus: Beetlejuice zeigt sich im Gameplay-Trailer

Warner Bros. Games hat heute einen neuen MultiVersus-Trailer veröffentlicht, der einen ersten Blick auf das Gameplay des kommenden spielbaren Charakters Beetlejuice zeigt, dem schelmischen Dämon aus der Beetlejuice-Franchise, die ihren Ursprung im Beetlejuice-Film von 1988 hat.

Der „Ghost with the Most“ wird am 20. August als Teil von Season 2: Back in Time in die MultiVersus-Reihe aufgenommen, noch vor dem Warner Bros. Pictures-Film Beetlejuice Beetlejuice, der erst am 6. September in die Kinos kommt.

Beetlejuice ist ein Kämpfer der Assassinen-Klasse, der seine einzigartige Mischung aus untotem Charme direkt aus dem Jenseits mitbringt.

Im neuen Video setzt der wandelbare „Bio-Exorzist“ schaurige Angriffe und gruselig-krabbelnde Begleiter ein, die dem Multiversum einen Schauer über den Rücken jagen.

Dazu gehört auch seine Fähigkeit, Käfer und Sandwürmer zu beschwören, die ihm im Kampf beistehen, Stacheln aus seinem ganzen Körper herauszustechen, um Schmerzen zuzufügen, und verheerende Überkopfhämmer aufzuladen, die auf die Gegner niedergehen.

Der Trailer zeigt auch die Beetlejuice-Matador-Variante sowie die von Beetlejuice inspirierten Afterlife-Varianten, die für eine Vielzahl von MultiVersus-Charakteren in Verbindung mit der Veröffentlichung von Beetlejuice am 1. August erhältlich sein werden.