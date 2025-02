MultiVersus: Entwickler nach Ankündigung des Endes bedroht

Wie wir bereits berichtet haben, wird MultiVersus abgeschaltet. Die kommende Saison ist die letzte, und danach kann das Spiel nur noch offline gespielt werden. Daraufhin haben Fans des Spiels die Entwickler bedroht.

Daraufhin meldete sich der Game Director, Tony Huynh, mit einem langen Statement.

Tony Huynh sagte unter anderem: „Ich weiß, dass dies für alle schmerzhaft ist, und ich weiß, dass jedes Mitglied von PFG es auch fühlt, aber ich muss dies ausrufen, Sie haben ein Recht auf das, was Sie sagen und denken, aber wenn es Drohungen gibt, jemanden zu verletzen, ist die Grenze überschritten. Ich hoffe, dass ihr einen Schritt zurücktreten könnt und erkennt, dass dies eine sehr traurige Zeit für das Team ist. Ich bin in tiefer Trauer um das Spiel. Niemand hat dieses Ergebnis gewollt, und es lag nicht an mangelnder Sorge oder mangelndem Einsatz.“