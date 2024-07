MultiVersus: Entwickler von WB Games übernommen

Autor:, in / MultiVersus

MultiVersus-Entwickler Player First Games wurde offiziell von Publisher Warner Bros. Games übernommen.

Wie in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gegeben wurde, schließt sich MultiVersus-Entwickler Player First Games Publisher Warner Bros. Games an. Schon bei der Entwicklung und Veröffentlichung des Free-to-Play-Kampfspiels hatten beide Parteien erfolgreich zusammengearbeitet.

Studio Head Tony Huynh und Head of Technology Chris White, die das Studio 2019 gemeinsam in Los Angeles gründeten, bleiben weiterhin in leitender Position tätig, sind aber ab sofort Warner Bros. Games San Diego Vice President und Studio Head Carlos Barbosa unterstellt.

„Unser Team freut sich darauf, Teil der Warner Bros. Games-Familie zu werden, und wir glauben, dass dies für MultiVersus insgesamt von großem Nutzen sein wird“, so Huynh. „Wir arbeiten daran, das MultiVersus-Spielerlebnis so gut wie möglich zu gestalten, und die Integration unseres Entwicklerteams in den Publisher ist für die Spieler optimal.“ „Wir haben über mehrere Jahre mit Player First Games zusammengearbeitet, um MultiVersus zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, und wir freuen uns sehr, dieses talentierte Team bei Warner Bros. Games willkommen zu heißen“, sagte David Haddad, Präsident von WB Games. „Das kluge und kreative Team von Player First Games ergänzt unsere umfangreichen Entwicklungskapazitäten.“