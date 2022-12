MultiVersus: FestiVersus 2022, Game of Thrones-Karte und mehr

Autor:, in / MultiVersus

Warner Bros. Games verkündet, dass eine neue Charaktervariante mit dem Aussehen von Dwayne Johnson für Black Adam im Rahmen von Season 2 von MultiVersus zum Kauf verfügbar ist.

Ebenfalls Teil der neuen Season ist eine Karte aus Game of Thrones, die in allen Modi spielbar ist und Teil aller Playlist-Rotationen sein wird.

Spielerinnen und Spieler können Gegner vom Eisernen Thron schleudern und Gefahren aus Westeros zu einem Remix der ikonischen Titelmusik der Serie überwinden.

Außerdem begann gestern das saisonale Event FestiVersus 2022, in dem „Feiertagskekse“ erspielt werden können. Diese können wiederum gegen Belohnungen wie die Charakter-Variante Ugly Sweater Superman, das Profil-Icon Gingerbread Toast, das Ringout Snowman und das Sticker-Emote Let It Snow eingetauscht werden.

Spielerinnen und Spieler müssen MultiVersus an 12 separaten Tagen des Events starten, um eine wachsende Anzahl an Feiertagskeksen zu verdienen und am 12. Tag das Profil-Icon MVSnowflake freizuschalten. Die Belohnungen von FestiVersus 2022 werden bis zum 18. Januar 2023 um 19:00 Uhr verfügbar sein.