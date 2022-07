MultiVersus: Fortschritte der Charaktere werden nicht mehr zurückgesetzt

Autor:, in / MultiVersus

In der Open Beta von MultiVersus werden die Fortschritte der Charaktere nicht mehr zurückgesetzt.

Warner Bros hat zu den Fortschritten in der Open Beta von MultiVersus für Klarheit gesorgt.

Wurden die Fortschritte in der Testphase noch regelmäßig zurückgesetzt, läuft das in der jetzt gestarteten Open Beta anders.

Wer durch den Early Access einige Tage vor allen anderen in der Open Beta des kostenlos spielbaren Kampfspiels unterwegs war, muss sich keine Sorgen machen. Die Fortschritte der Charaktere bleiben behalten.

Early Access-Spieler hatten sich gewundert, dass die in der Open Beta zur Auswahl stehenden kostenlosen Charaktere andere waren als im Early Access.

Wie Nikki Grantham, Director of Social and Community bei Warner Bros Games erklärt, werden die Charaktere alle vier Wochen rotieren. Der mit einem Charakter erzielte Fortschritt bleibt ab Early Access erhalten. Auf diese hat man dann Zugriff, wenn sie wieder in der kostenlosen Rotation sind oder wenn sie mit Ingame-Gold freigeschaltet werden.

„Mit dem Start der offenen Beta beginnt heute auch unsere kostenlose Charaktervorschau-Rotation.“ „Ab heute werden wir einen neuen Abschnitt unseres Roster haben, der für alle Spieler kostenlos sein wird und alle zwei Wochen wechselt.“ „Die Fortschritte, die ihr mit diesen Charakteren ab dem Early Access in diesem Zeitraum erzielt, werden gespeichert, so dass ihr, wenn sie wieder in der Rotation sind – oder wenn ihr sie mit Gold im Spiel freischaltet – genau dort weitermachen könnt, wo ihr aufgehört habt.“ „In Zukunft wird der Charakterfortschritt nicht mehr zurückgesetzt. Alle Charaktere werden immer wieder mit im Spiel verdienbarem Gold freischaltbar sein, wenn sie aus der kostenlosen Charaktervorschau-Rotation herauskommen.“ „Wenn ihr während der Early Access-Phase gespielt habt, wird euer gesamter Fortschritt für alle Charaktere, die ihr zwischen dem 19. und 25. Juli gespielt habt, gespeichert. Also keine Sorge, wenn ihr nicht alle Charaktere freischalten könnt, die ihr vorher gespielt habt, ihr werdet euren Fortschritt behalten und fortsetzen, sobald sie in der kostenlosen Rotation sind, oder wenn ihr sie freischaltet.“