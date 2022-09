MultiVersus: Gameplay-Trailer stellt Rick Sanchez vor

Autor:, in / MultiVersus

Rick Sanchez aus Rick & Morty ab sofort in MultiVersus verfügbar. Ein Gameplay-Trailer stellt den neuen Charakter vor!

Warner Bros. Games kündigt an, dass Rick Sanchez (Rick & Morty) ab sofort als neuester spielbarer Charakter in MultiVersus, dem kostenlosen Plattform-Kampfspiel von Player First Games, verfügbar ist. Rick, auch bekannt als Rick C-137 und oft als der klügste Mann im Universum bezeichnet, ist Teil der 1. Saison von MultiVersus.

Er gehört der Magier-Klasse an und verfügt über Fertigkeiten, die die wissenschaftlichen Erfindungen und Fähigkeiten des Supergenies aufgreifen. Im Gameplay-Trailer werden Ricks Angriffe und Special-Moves, wie seine berüchtigte Portalpistole für Teleportationen oder seinen aufladbaren Blaster für Fernkampfangriffe gezeigt.

Mithilfe seines Jetpacks gelingen Rick Luftbewegungen oder er nutzt die Beschwörung von Meeseeks zur Vernichtung seiner Feinde und vieles mehr. Das Video stellt außerdem auch die „SEAL Team Rick“-Charaktervariante vor, die im Spiel erhältlich sein wird.

Der MultiVersus Saison 1 Battle Pass ist jetzt für Spielerinnen und Spieler erhältlich, die sich Belohnungen im Spiel verdienen wollen.