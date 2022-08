MultiVersus: Gameplay-Trailer zeigt Morty in Aktion

Autor:, in / MultiVersus

Wir wissen nicht, in welcher Galaxie oder Dimension Morty bisher festhing. Vielleicht hing er mit Vogelmensch ab oder schmachtete seiner großen Liebe Jessica hinterher.

Jedenfalls scheint er wieder da zu sein und kann sich nun dem Roster des Free-to-Play-Kampfspiels MultiVersus anschließen.

Was der Teenager so drauf hat, zeigt euch ein Gameplay-Trailer, in dem Morty es gleich mit mehreren Kontrahenten aufnimmt.