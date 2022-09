MultiVersus: Gizmo erscheint Dienstag als neuer Charakter

Heute am Dienstag gibt es eine kleine Überraschung für alle MultiVersus-Spieler: Gizmo! Der Charakter aus den Gremlins-Filmen erscheint heute für das Spiel. Weitere Details wurden noch nicht genannt. In einem kurzen Teaser, könnt ihr ganz kurz die Pfoten von Gizmo erkennen:

We've got a little, fluffy surprise headed your way on Tuesday! #MultiVersus pic.twitter.com/83CVuUs0p2

— MultiVersus (@multiversus) September 1, 2022