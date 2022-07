MultiVersus: Offene Beta im Early Access gestartet

Warner Bros. Games kündigt heute an, dass der Early Access auf die offene Beta von MultiVersus ab sofort für alle Spielerinnen und Spieler verfügbar ist, die zuvor entweder an der geschlossenen Alpha von MultiVersus teilgenommen oder einen Code via Twitch Drops erhalten haben.

Spielerinnen und Spieler können zudem auch frühzeitigen Zugriff zur offenen Beta erhalten, indem sie das „Founder’s Pack“ von MultiVersus erwerben, das via Standard-, Deluxe- und Premium-Editionen verschiedene Stufen von Inhalten im Spiel freischaltet.

Zusätzlich ist ab sofort auch der Preseason Battle Pass von MultiVersus verfügbar, mit dem Spielerinnen und Spieler Herausforderungen abschließen und Belohnungen freischalten können. Der Battle Pass stellt eine kostenlose Option sowie eine Premium-Option bereit, die durch einen Kauf im Spiel freigeschaltet werden kann.

Der Preseason Battle Pass ist ab sofort bis zum 08. August verfügbar, woraufhin er am 09. August durch den Battle Pass der 1. Saison ersetzt wird. Sämtlicher Spielfortschritt und alle Belohnungen, die während der Dauer des frühzeitigen Zugriffs freigeschaltet wurden, werden am 26. Juli in die offene Beta übernommen und anschließend dann auch im vollständigen Spiel verfügbar sein.

Über das Spiel: MultiVersus ist ein neues, kostenloses Plattformkampfvideospiel, das ein teambasiertes 2-gegen-2-Format einführt und dies mit einem All-Star-Trupp legendärer Charaktere kombiniert. Spielerinnen und Spieler können sich auf Charaktere wie Batman, Superman, Wonder Woman und Harley Quinn (DC); Shaggy und Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny und den tasmanischen Teufel, auch bekannt als Taz (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom und Jerry; Hund Jake und Finn (Adventure Time); Steven Universe und Garnet (Steven Universe); Gigant aus dem All (Der Gigant aus dem All), einen speziellen neuen Charakter namens Renhund und viele weitere freuen, die in Zukunft folgen werden.

Die offene Beta-Version für MultiVersus wird ab dem 26. Juli 2022 für PlayStation 5- und PlayStation 4-Konsolen, Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen sowie für PC verfügbar sein.