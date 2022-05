MultiVersus: Open Beta kommt im Juli 2022

Warner Bros. Games veröffentlich heute einen neuen MultiVersus-Cinematic-Trailer, in dem der Tasmanische Teufel, auch bekannt als Taz (Looney Tunes), Der Gigant aus dem All (The Iron Giant) und Velma (Scooby-Doo) angekündigt werden, die sich in die immer weiterwachsende Liste an Charakteren des kostenlosen Plattformkampfspiels von Player First Games einreihen.

Der spaßige Trailer präsentiert ein episches Aufeinandertreffen von Charakteren, mit Taz’ wildem Gebaren neben den Flugfähigkeiten des Giganten aus dem All und dem Scharfsinn der Problemlöserin Velma. Sie stürzen sich in den Kampf gegen eine Vielzahl an Helden und Persönlichkeiten, von Batman (DC) und Shaggy (Scooby-Doo) bis hin zu Bugs Bunny (Looney Tunes), Arya Stark (Game of Thrones) und vielen mehr.

Außerdem wird heute angekündigt, dass die Open MultiVersus-Beta-Version im Juli 2022 erscheint und das offizielle MultiVersus-Key-Art enthüllt wird.

Spielerinnen und Spieler können sich jetzt unter MultiVersus.com registrieren, um die Chance auf eine Teilnahme an der Closed Alpha zu erhalten, die diese Woche am 19. Mai beginnt und bis zum 27. Mai andauert.

Es ist zu beachten, dass eine Registrierung keine Garantie für einen Zugang zum Test darstellt, da die Teilnahmeplätze begrenzt sind. Die Closed Alpha wird 15 spielbare Charaktere enthalten, darunter Taz und Velma; sieben unterschiedliche Karten einschließlich der Bathöhle (DC), Tree Fort (Adventure Time) und Scoobys Geisterhaus (Scooby-Doo) sowie eine Vielzahl verschiedener Möglichkeiten, das Spiel zu erleben, wie etwa den teambasierten 2-gegen-2-Koop-Modus, 1-gegen-1-Spiele, den allgemeinen Wettbewerb für 4 Spieler und das Labor (Übungsmodus).