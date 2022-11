MultiVersus: Season 2 mit Marvin dem Marsmenschen gestartet

Autor:, in / MultiVersus

Season 2 von MultiVersus bringt Marvin den Marsmenschen als spielbaren Charakter und bald auch eine Game of Thrones-Karte.

Warner Bros. Games gab bekannt, dass MultiVersus, das kostenlosen Plattform-Kampfspiel von Player First Games, mit Season 2 startet. In Season 2 steht Marvin der Marsmensch als neuer, spielbarer Charakter zur Verfügung. Der Bösewicht aus „Looney Tunes“ stammt vom Planeten Mars und ist mit seinem Sprenggerät, dem „Illudium Q-36 Weltallmodulator“, einer mächtigen Kanone und der Fähigkeit ausgestattet, ein Raumschiff herbeizurufen.

Die neue Season wird außerdem auch eine „Game of Thrones“-Karte enthalten, auf der Spieler ihre Kontrahenten vom eisernen Thron stoßen können und auf der sie sich anderen Gefahren aus Westeros stellen müssen. Zusätzlich dazu wird die Karte auch von einem Remix der ikonischen Titelmusik der Serie begleitet. Die genauen Veröffentlichungstermine für Marvin dem Marsmenschen und der „Game of Thrones“-Karte werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Der Battle Pass für die Season 2 ist ebenfalls ab sofort verfügbar und enthält eine Fülle an kostenlosen Gegenständen, wie zum Beispiel die „Baker Street“-Charaktervariante für Tom & Jerry (Tom and Jerry), das Profilicon „Pixel Finn“ (Adventure Time) und das Profilicon „Toxic Morty“ (Rick and Morty).

Spieler, die den Premium-Battle-Pass der Season 2 freischalten, können sich zudem noch weitere Belohnungen wie die „Astronautin Velma“-Charaktervariante (Scooby-Doo), die „Maestro Bugs“-Charaktervariante (Looney Tunes) und die Verspottung „Arya-Gähner“ (Game of Thrones) verdienen.

Sowohl der kostenlose Battle Pass als auch die Premiumvariante enthalten 50 Stufen mit Belohnungen, die freigeschaltet werden können.