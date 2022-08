MultiVersus: Treffererkennung erhält große Überarbeitung

Autor:, in / MultiVersus

Entwickler Play First Games wird eine größere Überarbeitung am Treffersystem von MultiVersus vornehmen.

Wie Game Director Tony Huynh auf die Frage eines Fans zum potenziellen Nerf von Finn via Twitter verriet, werde man die Figur zwar verbessern, jedoch würde das in Phasen erfolgen. Grund dafür sei, dass man für das Spiel an einer größeren Überarbeitung des Treffererkennungssystems arbeiten würde.

„Wir werden uns Finn in Abschnitten ansehen. Wir arbeiten an einer großen Überarbeitung unseres Hitbox/Hurtbox-Systems und wollen nicht zu viele bewegliche Teile haben.“

Erst kürzlich erhielt das Kampfspiel mit vielen Charakteren aus dem Warner Bros. Universum ein Update, in dem gewisse Moves für Jake und Tom & Jerry angepasst wurden.