MultiVersus: Verliert 99 % seiner täglichen Spieler auf Steam

Als Free-to-Play-Brawler ging MultiVersus im Juli 2022 auf Xbox, PlayStation und PC als Beta an den Start. Nur knapp einen Monat später meldete Publisher Warner Bros Games, dass man bereits über 20 Millionen Spieler erreicht habe.

Doch von den Millionen Spielern ist heute nichts mehr übrig. Zumindest auf Steam. Denn die Zahl an täglichen Spielern ist um 99 % gefallen.

Laut SteamDB waren es zum Launch von MultiVersus über 143.000 Spieler. Am Tag darauf schon 153.433.

In dieser Woche ist die tägliche Spielerzahl auf Steam erstmal unter die Marke von 1000 gefallen. So spielten am Montag nur 986 Menschen MultiVersus über die PC-Plattform.

Mögliche Ursache für den Schwund an Spielern könnte die aktuelle Season 2 sein. Sie startete im November und brachte mit Marvin the Martian lediglich einen neuen Charakter ins Spiel. In Season 1 waren es noch fünf Charaktere, darunter Rick, Morty und Gizmo.

Diese Woche sollte Season 3 in MultiVersus starten. Doch Entwickler PlayerFirst Games hat diese auf den 31. März verschoben. Man wolle Spielern noch mehr Zeit geben, den Battle Pass für Season 2 zu beenden.