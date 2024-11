MultiVersus: WB Games macht 100 Millionen Dollar Verlust

Autor:, in / MultiVersus

Der Brawler MultiVersus hat so schlecht abgeschnitten, dass es für zusätzliche 100 Millionen Dollar Verlust gesorgt hat.

Trotz einer ausgedehnten Beta im letzten Jahr und dem Start der Vollversion im Mai dieses Jahres läuft es für den Free-to-Play-Plattformer MultiVersus alles andere als gut.

Warner Bros. Games gab in seinem jüngsten Quartalsbericht an, dass der Brawler so schlecht performt hat, dass er bei den Ergebnissen zu einem zusätzlichen Verlust von 100 Millionen Dollar beigetragen hat.

Laut David Zaslav, CEO von Warner Bros. Discovery schöpft man das Potenzial für eine Spielsparte bei weitem nicht aus.

CFO Gunnar Wiedenfels sagte zu den Ergebnissen: „Wir haben eine weitere Wertminderung in Höhe von 100 Millionen Dollar aufgrund der unterdurchschnittlichen Veröffentlichungen, vor allem MultiVersus in diesem Quartal, vorgenommen, wodurch sich die Gesamtabschreibung in unserem Spielegeschäft seit Jahresbeginn auf über 300 Millionen Dollar beläuft, ein Schlüsselfaktor für den diesjährigen Gewinnrückgang des Studios.“