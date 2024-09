Murder on Space Station 52: Agatha Christie im Weltraum

Autor:, in / Murder on Space Station 52

Erlebt ‚Agatha Christie im Weltraum‘, wenn Murder on Space Station 52 am 25. September erscheint

Solo-Entwickler Made From Strings und Publisher Dionous Games freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr Point-and-Click-Krimi im Weltraum, Murder On Space Station 52, am 25. September für PC erscheinen wird.

Das Spiel wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für PlayStation, Xbox und Switch erscheinen.

Murder On Space Station 52 versetzt die Spieler in eine atmosphärische Sci-Fi-Noir-Welt, in der der „Schlüsselbundmörder“ sein Unwesen treibt, und bietet eine Ermittlungs-Pinnwand, eine Reihe exzentrischer Verdächtiger und einige gute alte Point-and-Click-Rätsel, die das Hirn auf Touren bringen, während sie versuchen, das Geheimnis zu lüften.