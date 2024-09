Autor:, in / Murder on Space Station 52

Murder On Space Station 52 Audio Dev Diary gibt Einblicke in die Blues-Musik und das Voice Acting im Vorfeld der Veröffentlichung am 25. September.

Der Solo-Entwickler Made From Strings und der Publisher Dionous Games haben ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, das sich mit dem Audiodesign ihres „Agatha Christie In Space“-Krimis Murder On Space Station 52 beschäftigt, der am 25. September für PC und zu einem späteren Zeitpunkt für PlayStation, Xbox und Switch erscheint.

Im Anschluss an das letzte Entwicklertagebuch, das sich auf die Grafik des Spiels konzentrierte, spricht Entwickler Christopher Mathes in diesem Video darüber, warum er die ungewöhnliche Entscheidung getroffen hat, einen von Blues und Jazz inspirierten Soundtrack für ein Sci-Fi-Setting zu kreieren, gibt uns einen Einblick in die Entstehung der Musik, erzählt die Geschichte hinter den Synchronsprechern des Spiels und vieles mehr.