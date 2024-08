Murder on Space Station 52: Erste Einblickle im Entwicklungstagebuch

Autor:, in / Murder on Space Station 52

Neues Murder On Space Station 52-Entwicklungstagebuch zeigt, wie einzigartige Kunst den Weg vom Stift zum Pixel findet

Der Solo-Entwickler Made From Strings und der Publisher Dionous Games haben ein neues Entwicklertagebuch zu ihrem für PC, PlayStation, Xbox und Switch erscheinenden Krimi „Agatha Christie im Weltraum“, Murder On Space Station 52, veröffentlicht.

In dem Video taucht Entwickler Christopher Mathes tief in die Kunst des Spiels ein und zeigt seine handgezeichnete Tuschearbeit und den iterativen Prozess, in dem die Kunst von Schwarz-Weiß auf Papier zu den vollfarbigen Art-Deco-Sci-Fi-Umgebungen im Spiel gebracht wird.

Erfahrt mehr über die künstlerischen Inspirationen des Spiels, wie Christopher die einzigartigen Charaktere erschaffen hat, die die Verdächtigen sind, die ihr im Spiel untersuchen werdet, und vieles mehr.

In Murder On Space Station 52 spielst du die Rolle von Edward Locke. Der neue Mechaniker ist auf einer seltsamen Raumstation mit noch seltsameren Leuten gefangen, darunter einer, der eine Vorliebe dafür hat, Leichen mit Schlüsseln in den Wunden herumliegen zu lassen.

Schon bald muss Edward eine Mörderkartei mit Verdächtigen ausfüllen, während er versucht, Zusammenhänge herzustellen und herauszufinden, wer von ihnen der Schlüsselbundmörder ist.