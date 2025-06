Music Drive: Chase the Beat: Tina und Tunner gehen auf Mission

In Music Drive: Chase the Beat gehen Tina und Tunner gehen auf Mission zur Wiederbeschaffung gestohlener Musik.

QUByte Interactive kündigt in Zusammenarbeit mit Salve Games sein neuestes Projekt an. Music Drive: Chase the Beat, ein actiongeladenes Spiel, das für Steam, PlayStation 4|5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erscheint.

In Music Drive: Chase the Beat übernehmt ihr die Kontrolle über zwei Charaktere – Tina und Tunner – in einer rasanten Mission zur Wiederbeschaffung gestohlener Festplatten.

Aber das sind nicht irgendwelche Festplatten: Diese enthalten unveröffentlichte Tracks, die eine Bande nutzen will, um die Musikszene zu monopolisieren.

Tina ist die geschickteste Fluchtwagenfahrerin in der Gegend. Tunner hingegen ist ein Scharfschütze mit makellosem Ziel.

Mit diesem unaufhaltsamen Duo ist kein Auftrag zu schwer.

Von der Peripherie in die Welt

Mit dem Original-Soundtrack des brasilianischen Rappers NP Vocal ist Music Drive nicht nur ein Spiel, sondern auch ein kulturelles Statement, das die Kraft der Favela-Gemeinschaften durch Musik feiert. Steht ihr auf urbane Beats? Dann ist diese intensive Reise voller kraftvoller sozialer Botschaften und Repräsentation wie für euch gemacht!

Das Projekt erhält außerdem eine persönliche und authentische Note, da der leitende Entwickler selbst aus den Randbezirken stammt, was das Engagement für Originalität und die Würdigung der kulturellen Wurzeln unterstreicht.

Mit charismatischen und repräsentativen Charakteren, einem lebendigen, retro-inspirierten Polygon-Look und einem rasanten Gameplay, das von einem kraftvollen Soundtrack angetrieben wird, bringt Music Drive: Chase the Beat den Sound der Straße direkt in die Spielwelt.