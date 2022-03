Music Racer: Ultimate: Dynamisches Rhythmus-Spiel mit Rabatt erhältlich

Music Racer: Ultimate ist ein dynamisches, musikbasiertes Rennspiel, das ab sofort auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich ist und von Sometimes You veröffentlicht wurde.

Im Spiel wählt ihr aus einer großen Audiobibliothek, die auf der Audius-Plattform gehostet wird, und ladet eure eigene Musik über WebDav-Server hoch, um euer eigenes Rennerlebnis zu kreieren. Das Spiel ist zum Preis von 6,99 Euro auf allen Plattformen erhältlich. Zum Launch gibt es sogar noch einen Rabatt und somit zahlt ihr nur 5,59 Euro.

Wenn ihr Music Racer: Ultimate auf der Xbox One besitzt, erhaltet ihr für die Xbox Series X|S-Version einen Rabatt von -50 %, genau wie PlayStation 4-Besitzer beim Kauf der PlayStation 5-Version von Music Racer: Ultimate erhalten.

Hauptmerkmale

Wählt aus 25 verschiedenen anpassbaren Fahrzeugen, um auf einer Vielzahl von verschiedenen Rennstrecken zu fahren (Initial D’s Trueno AE86, The Knight Rider, Delorean und viele mehr!)

Mehrere verschiedene Schwierigkeitsgrade wie Zen, Standard und Hard

Wählt den Cinematic-Modus, um die wahre Schönheit von Music Racer zu erleben und die Musik und die Aussicht auf einmal zu genießen!

Möglichkeit, mit Musik über die Streaming-Plattform Audius zu spielen (http://audius.co/)

Möglichkeit, eigene Musik über WebDAV hochzuladen, die meisten gängigen Audioformate sollten unterstützt werden. MP3, FLAC, WAV, etc. (dies gilt nicht für Spotify/Apple Music)

Neue Übersetzungen hinzugefügt (vollständige Liste der unterstützten Sprachen: Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Russisch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht))

Vollständiger Vibrationsmodus – ein neuer Modus, der nur auf PlayStation 5 mit einem DualSense-Controller verfügbar ist. Dieser Modus funktioniert nur mit den „klassischen“ Audiotracks, die im Basisspiel enthalten sind.

Und falls ihr euch jetzt fragt: Mit welcher Auflösung/FPS läuft das Spiel auf PlayStation 5 und Xbox Series X Konsolen? Dann gibt es hier die Antwort: 4K mit 120FPS!