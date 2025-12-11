Mutant Football League 2: Blutiges Arcade-Spiel betritt das Feld

Digital Dreams Entertainment hat sein überdrehtes, blutgetränktes Arcade-Fußballspiel Mutant Football League 2 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC veröffentlicht.
Mutant Football League 2 tauscht Realismus gegen Brutalität, schwarzen Humor und 8-gegen-8-Action im Arcade-Stil. Es ist „ALL GUTS, ALL GLORY.“
Mutant Football League 2 ist eine moderne Hommage an die klassischen Arcade-Spiele der Vergangenheit. Es ist der Nachfolger des Kultklassikers Mutant Football League aus dem Jahr 2017, der von Michael Mendheim entwickelt wurde, dem Kopf hinter den Sega Genesis-Hits Mutant League Football und Mutant League Hockey aus den 90ern von Electronic Arts.
Euer Running Back hat die Verteidigung durchbrochen? Nicht ganz – diese lästige Spike-Falle hat ihn erwischt. Der Star-Cornerback schaltet euren Wide Receiver aus? Bombardiert ihn! Der Schiedsrichter hat schlecht entschieden? Ich meine, was gibt es sonst noch Neues? Aber trotzdem könnt ihr ihn töten.
Mutant Football League 2 übernimmt die Mechanik und Steuerung von AAA-Footballspielen, stellt aber alles auf monströse Weise auf den Kopf.
Schaut euch hier den Launch-Trailer an:
18 Kommentare
Das sieht nicht nach einem Spiel für mich aus 😀
Allen viel spass meins ist es nicht.
Omg… aber wer dran Spaß hat dann los… das würde ich nichtmal im gamepass testen
Ich bin für Fussball mit sich öffnenden Feuergruben und random kommen Stacheln aus dem Ball für ein paar Sekunden. Vermienter 16er usw usw. Gibts garnichts in der Richtung
Das ist dann wohl scheinbar der Konkurrent für Blood Bowl, da ich mit Blood Bowl schon nicht so richtig warm geworden bin, denke ich auch nicht, dass Mutant Football was für mich ist.
Von Teil 1 habe ich die Demo gespielt. Ist ganz spaßig, aber gekauft habe ich mir das Spiel nie. Mal schauen wie Teil 2 wird.