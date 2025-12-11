Mutant Football League 2: Blutiges Arcade-Spiel betritt das Feld

Digital Dreams Entertainment hat sein überdrehtes, blutgetränktes Arcade-Fußballspiel Mutant Football League 2 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC veröffentlicht.

Mutant Football League 2 tauscht Realismus gegen Brutalität, schwarzen Humor und 8-gegen-8-Action im Arcade-Stil. Es ist „ALL GUTS, ALL GLORY.“

Mutant Football League 2 ist eine moderne Hommage an die klassischen Arcade-Spiele der Vergangenheit. Es ist der Nachfolger des Kultklassikers Mutant Football League aus dem Jahr 2017, der von Michael Mendheim entwickelt wurde, dem Kopf hinter den Sega Genesis-Hits Mutant League Football und Mutant League Hockey aus den 90ern von Electronic Arts.

Euer Running Back hat die Verteidigung durchbrochen? Nicht ganz – diese lästige Spike-Falle hat ihn erwischt. Der Star-Cornerback schaltet euren Wide Receiver aus? Bombardiert ihn! Der Schiedsrichter hat schlecht entschieden? Ich meine, was gibt es sonst noch Neues? Aber trotzdem könnt ihr ihn töten.

Mutant Football League 2 übernimmt die Mechanik und Steuerung von AAA-Footballspielen, stellt aber alles auf monströse Weise auf den Kopf.

Schaut euch hier den Launch-Trailer an: