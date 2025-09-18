Mutant Football League 2: Blutiges Arcade-Sportspektakel startet im Dezember

Mutant Football League 2 bringt gnadenlose Action und schwarzen Humor zurück auf PC und Konsole!

Am 10. Dezember 2025 erscheint mit Mutant Football League 2 der Nachfolger des Kult-Hits aus dem Jahr 2017 für PC und Konsolen.

Entwickelt von Digital Dreams Entertainment unter Leitung von Michael Mendheim, dem Schöpfer der Sega-Genesis-Klassiker Mutant League Football und Mutant League Hockey, setzt das Spiel auf kompromisslose Action und eine gehörige Portion schwarzen Humor.

Anders als klassische Simulationen wie Madden konzentriert sich Mutant Football League 2 auf ein brutales 8-gegen-8-Gameplay, bei dem Mutanten, Orks, Skelette und Roboter in fantastischen Arenen gegeneinander antreten.

Die Spielfelder sind gespickt mit tödlichen Fallen wie Buzzsägen und riesigen Würmern, die für zusätzliche Spannung sorgen. Neben der schnellen Arcade-Action bietet das Spiel strategische Tiefe, während Explosionen, platzende Gliedmaßen und korrupt agierende Schiedsrichter das Geschehen prägen.

Mutant Football League 2 bleibt dem anarchischen Stil seines Vorgängers treu und ist schon jetzt als „Anti-Madden“ bekannt. Fans von Arcade-Sportspielen mit Chaosfaktor können das Spiel bereits vorbestellen.

Mutant Football League 2 wird am 10. Dezember 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam veröffentlicht. Eingefleischte Fans können sich die Pre-Launch-Edition des Spiels im Steam Early Access und in der Xbox Game Preview zu einem vergünstigten Preis von $24,99 sichern; zum Launch wird Mutant Football League 2 $29,99 kosten.