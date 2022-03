MX vs. ATV Legends: Brandneuer Trails-Modus präsentiert, Vorbestellung freigegeben

THQ Nordic und Rainbow Studios haben den Startschuss für die digitale Vorbestellung von MX vs ATV Legends gegeben. Mit diesem ersten Blick auf das erbarmungslose Terrain und die unerbittlichen Wettbewerbe können sich Spieler bereits auf den brandneuen Trails-Modus freuen.

Der nächste Teil der „MX vs ATV“-Reihe, MX vs ATV Legends, wird sein Debüt auf PlayStation 5 und Xbox Series S/X geben, sowie auf PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich sein. Die Veröffentlichung von Legends ist für den 24. Mai 2022 geplant und wird den umfangreichsten Karrieremodus in der Geschichte der Reihe bieten.

MX vs ATV Legends Vorbestellung

Zusätzlich zur Einführung des brandneuen Trails-Modus lädt MX vs ATV Legends Wettbewerber dazu ein, sich einen Weg zum Podium zu bahnen – mit noch nie da gewesenen Auswahlmöglichkeiten wie Sponsoring-Optionen und speziellen Invitational-Events.

MX vs ATV Legends erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC und kann im Microsoft und PlayStation Store vorbestellt sowie bei Steam auf die Wunschliste gesetzt werden.