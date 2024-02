MX vs. ATV Legends: Monster Energy Supercross Championship Roadmap

Für den 2024 Monster Energy Supercross Championship in MX vs ATV Legends wurde eine Roadmap veröffentlicht.

Um euch wieder auf den richtigen Weg zu bringen, freuen sich THQ Nordic und die Rainbow Studios, heute eine Roadmap für den kommenden Monster Energy Supercross Championship DLC 2024 zu veröffentlichen.

Der brandneue DLC für MX vs. ATV Legends wird 16 offizielle Strecken der Monster Energy Supercross Championship 2024 enthalten, was eine Menge Inhalt bedeutet. Der erste Drop wird am 20. Februar 2024 stattfinden.

Der erste Content Drop wird die folgenden Strecken beinhalten: Anaheim, San Francisco, San Diego, Anaheim 2, Detroit, Glendale, und Arlington. Bereits am 20. Februar verfügbar! Alle folgenden Strecken werden 4 Tage vor dem eigentlichen Rennereignis im Spiel freigeschaltet.

Der komplette Zeitplan für reale Rennereignisse und Content Drop in einer Tabelle:

# Ort Real World Datum Freischaltung im Spiel 1 Anaheim 06.01.2024 20.02.2024 2 San Francisco 13.01.2024 20.02.2024 3 San Diego 20.01.2024 20.02.2024 4 Anaheim 27.01.2024 20.02.2024 5 Detroit 03.02.2024 20.02.2024 6 Glendale 10.02.2024 20.02.2024 7 Arlington 24.02.2024 20.02.2024 8 Birmingham 09.03.2024 05.03.2024 9 Indianapolis 16.03.2024 12.03.2024 10 Seattle 23.03.2024 19.03.2024 11 St. Louis 30.03.2024 26.03.2024 12 Foxborough 13.04.2024 09.04.2024 13 Nashville 20.04.2024 16.04.2024 14 Philadelphia 27.04.2024 23.04.2024 15 Denver 04.05.2024 30.04.2024 16 Salt Lake City 11.05.2024 07.05.2024