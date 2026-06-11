MX vs. ATV Legends: Motocross World Tour DLC startet mit Schottland

MX vs ATV Legends: Neue World Tour führt durch Schottland, Mexiko und die Schweiz

Ab sofort erweitert die neue Motocross World Tour die Streckenauswahl von MX vs ATV Legends und schickt Fahrer auf eine internationale Reise durch Schottland, Mexiko und die Schweiz.

Den Auftakt macht Schottland, wo Spieler rund um die Ruinen eines alten Schlosses an der rauen Nordküste Großbritanniens antreten. Küstenabschnitte, offene Landschaften und neue Motocross-Strecken bilden den ersten Halt der neuen DLC-Reihe von Rainbow Studios und THQ Nordic.

Jede Station der Motocross World Tour umfasst dabei zwei neue Motocross-Strecken, ein zusätzliches Bonus-Event sowie eine eigene Free-Ride-Umgebung zum freien Erkunden.

Schottland eröffnet die World Tour

Seit dem 9. Juni steht die erste Erweiterung mit schottischem Schauplatz zur Verfügung. Die neuen Strecken führen durch grüne Landschaften und entlang der Küste, während die Free-Ride-Zone zusätzliche Möglichkeiten zum Erkunden und für Stunts bietet.

Bereits am 23. Juni wird die Tour mit dem Mexiko-DLC fortgesetzt. Dort erwarten Spieler neue Herausforderungen in einer deutlich trockeneren Umgebung mit Sandstürmen und Wüstenlandschaften.

Die dritte und letzte Station erscheint am 7. Juli. In der Schweiz verlagert sich die Action auf alpine Strecken und Bergregionen, die weitere neue Rennbedingungen und Streckenführungen bieten sollen.

Insgesamt umfasst die Motocross World Tour drei Länder, sechs neue Motocross-Strecken, drei Bonus-Events sowie drei zusätzliche Free-Ride-Gebiete und erweitert damit das Streckenangebot von MX vs ATV Legends um zahlreiche neue Schauplätze.