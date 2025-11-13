MX vs. ATV Legends: Redline Ridge Finals bringen Action, Adrenalin und neue Herausforderungen

Autor: , in News / MX vs. ATV Legends
Übersicht

Das neue Redline Ridge Finals Update für MX vs ATV Legends liefert sechs spektakuläre Events auf einer riesigen Quarry-Map voller Speed und Sprungkraft!

MX vs ATV Legends präsentiert mit dem Redline Ridge Finals Trailer eine neue, actiongeladene Erweiterung, die Fans der Offroad-Rennserie an ihre Grenzen bringt.

Im Mittelpunkt steht eine massive, neu gestaltete Quarry-Map, die speziell entwickelt wurde, um das Können und die Reaktionsfähigkeit der Spieler herauszufordern. Redline Ridge kombiniert realistische Umgebungen mit intensiven Streckenverläufen und bietet damit ein frisches Erlebnis für alle, die Geschwindigkeit, Kontrolle und spektakuläre Stunts lieben.

Die neue Map enthält insgesamt sechs einzigartige Events, die für abwechslungsreiche Herausforderungen sorgen. Dazu gehören ein gewaltiger Enduro-Kurs, drei nervenaufreibende Championship-Finals-Strecken und zwei kreative Freestyle-Playgrounds, die Raum für spektakuläre Sprünge und technische Tricks bieten.

Jedes Event ist darauf ausgelegt, das volle Potenzial der MX- und ATV-Fahrzeuge auszuschöpfen und den Spielern ein intensives Gefühl von Freiheit und Wettbewerb zu vermitteln.

3 Kommentare Added

  1. HakunaTraumata 107820 XP Master User | 13.11.2025 - 10:00 Uhr

    Irgendwie interessiert mich das Spiel weil es auch echt gut aussieht. Anderseits denke ich mir das es wahrscheinlich recht langweilig ist. Zumindest alte Spiele in diese Richtung

    0
  2. BenjaminButton 7340 XP Beginner Level 3 | 13.11.2025 - 10:12 Uhr

    Bin mit dem Teil nie warm geworden. All Out fand ich da noch deutlich besser und die MXGP Spiele sowieso

    0

