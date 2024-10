MX vs. ATV Legends: Season 2 Box Edition für Oktober datiert

Macht euch bereit, Rennsportfans! Die mit Spannung erwartete Box-Edition von MX vs. ATV Legends Season Two wird am 22. Oktober 2024 erscheinen und den Nervenkitzel von Offroad-Rennen wie nie zuvor bieten.

Diese neueste Ausgabe der kultigen Franchise lädt die Spieler dazu ein, in die Stiefel eines legendären Offroad-Fahrers zu schlüpfen und sich auf der Strecke Ruhm und Respekt zu verdienen, sei es durch den fesselnden Karrieremodus oder durch intensive Online-Wettbewerbe.

In MX vs ATV Legends Season Two können die Spieler riesige, atemberaubende Umgebungen erkunden, in denen sie ihre Fähigkeiten auf Motorrädern, ATVs und UTVs unter Beweis stellen können. Erlebt den Nervenkitzel von Rennen gegen Freunde oder KI-Gegner und spürt jede Bodenwelle und Kurve, während ihr dem Sieg hinterherjagt.

Diese Box-Edition ist vollgepackt mit Inhalten, darunter sechs umfangreiche DLCs, die das Spielgeschehen erweitern:

Slayground

KTM RD-Feld

GOAT-Farm

AMA Pro Nationals Meisterschaft 2022 & 2023

Throwbacks Pack

Supercross Weltmeisterschaft

Egal, ob ihr ein erfahrener Veteran seid oder eure Offroad-Reise gerade erst beginnt, MX vs ATV Legends Season Two verspricht Nonstop-Action. Merkt euch den 22. Oktober 2024 vor, wenn das Spiel für PlayStation 5 und Xbox Series X|S für €29,99 in ausgewählten Einzelhandelsgeschäften erhältlich sein wird.