MX vs. ATV Legends: Season 4 bringt frischen Wind aufs Gelände

Neue Fahrzeuge, verbesserte Physik und langersehnte Features erwarten euch in der neuesten Saison von MX vs. ATV Legends.

In Season 4 von MX vs ATV Legends geht’s für euch in eine neue Runde voller Action, Updates und langerwarteter Features.

Ab sofort erwarten euch monatliche, kostenlose Inhalte – darunter brandneue 2025er-Fahrzeuge eurer Lieblingsmarken, ein realistischeres Terrain-Feedback und eine neue Homebase, die ihr euer Eigen nennen könnt. Mit der Pro Physics 450 und dem anpassbaren Season 4 HUD fühlt sich jede Fahrt noch intensiver an. Und als Highlight kehrt die 2025 Monster Energy Supercross Championship zurück!

Aber das war noch längst nicht alles: Im weiteren Verlauf der Saison könnt ihr euch auf den heiß ersehnten Replay- und Fotomodus, neue Wetterbedingungen, überarbeitete Fahreranimationen, Ausrüstungs-Presets, ein Proximity-HUD und viele weitere Anpassungsmöglichkeiten freuen.

Season 4 ist randvoll – und wartet schon auf euch!