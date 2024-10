MX vs. ATV Legends: Season Two Boxed Edition jetzt erhältlich

Für MX vs ATV Legends ist jetzt die Season Two Boxed Edition im Handel erhältlich.

THQ Nordic und Rainbow Studios freuen sich, bekannt zu geben, dass die mit Spannung erwartete exklusive Box-Edition von MX vs ATV Legends Season Two ab sofort für PlayStation und Xbox Series X bei ausgewählten Händlern erhältlich ist und Spielern auf der ganzen Welt den adrenalingeladenen Nervenkitzel von Offroad-Rennen bietet!

Diese neueste Ausgabe der kultigen Franchise lädt die Spieler ein, in die Stiefel eines legendären Offroad-Fahrers zu schlüpfen und sich auf der Strecke Ruhm und Respekt zu verdienen, sei es im fesselnden Karrieremodus oder in intensiven Online-Wettbewerben.

Schlüpft in die Stiefel einer Rennfahrerlegende

In MX vs ATV Legends Season Two schlüpfen die Spieler in die Rolle eines legendären Offroad-Fahrers und kämpfen um Ruhm und Ehre im packenden Karrieremodus oder in intensiven Online-Wettbewerben gegen ihre Rivalen.

Ob auf Motorrädern, ATVs oder UTVs, ihr navigiert durch riesige Umgebungen, die eure Fähigkeiten auf die Probe stellen und euch an eure Grenzen bringen.

Spürt jede Unebenheit, jede Kurve und jeden Sprung, während ihr den Sieg in spannenden Off-Road-Rennen erringt, die es je in der Serie gab.

Vollgepackt mit sechs wichtigen DLCs

Die Box-Edition von MX vs ATV Legends Season Two ist vollgepackt mit Inhalten, darunter sechs umfangreiche DLCs, die noch mehr Action in dein Rennerlebnis bringen:

Slayground

KTM RD-Feld

GOAT-Farm

AMA Pro Nationals Meisterschaft 2022 & 2023

Throwbacks Pack

Supercross-Weltreise

Diese inhaltsreiche Ausgabe stellt sicher, dass für jeden MX-Fan etwas dabei ist, ganz gleich, ob er ein erfahrener Offroad-Veteran ist oder seine Reise gerade erst beginnt.

Die MX vs ATV Legends Season Two Boxed Edition ist für PlayStation und Xbox Series X im ausgewählten Einzelhandel für 29,99 € erhältlich.