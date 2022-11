MX vs. ATV Legends: Supercross World Tour 2022 DLC mit sechs neuen Strecken

Der Supercross World Tour 2022 DLC für MX vs ATV Legends bringt sechs neue Strecken ins Spiel.

Heute haben THQ Nordic und Rainbow Studios den Supercross World Tour 2022 veröffentlicht. Das erste DLC-Streckenpaket für das Spiel MX vs ATV Legends enthält sechs neue Strecken in Japan, Italien und Australien mit Innen- und Außenbereichen.

Der DLC umfasst die Strecken Komorebi und Natsukashii in Japan, Corso Scogliera und Fuori Strada in Italien sowie South Wales und Worm Burner in Australien.

Schaut euch dazu auch den offiziellen Launch-Trailer und Bilder mit den neuen Strecken an.