MX vs. ATV Legends: Veröffentlichung verschoben, Collector’s Edition enthüllt

Publisher THQ Nordic und Entwickler Rainbow Studios bestätigen heute, dass MX vs ATV Legends am 28. Juni 2022 erscheint. Weitere Details gibt’s im Development Diary von Rainbow Studios CEO Leonore Gilbert „The Legends Path“.

Im Beitrag wurde folgendes bekannt gegeben: „Wir sind zurück für eine weitere Ausgabe von The Legends Path. Diesmal haben wir CEO Lenore Gilbert zu Gast, die uns direkt sagen kann, wo wir mit der Entwicklung des Spiels stehen und warum wir beschlossen haben, das Veröffentlichungsdatum auf den 28.6. zu verschieben.“

„Die Entwicklung von Legends war eine spannende und herausfordernde Erfahrung für unser Team bei Rainbow Studios und THQNordic. Der Versuch, die Grenzen eines Offroad-Rennspiels zu erweitern und gleichzeitig das beizubehalten, was unsere Spieler-Community überhaupt erst zur MX vs. ATV-Reihe gebracht hat, ist keine einfache Aufgabe. Das bisherige Ergebnis ist genau das: Etwas Neues, das mehr Gameplay bietet als alle bisherigen MX vs ATV-Spiele, sich aber gleichzeitig wie ein klassisches Spiel der Reihe anfühlt.“

„Spielverzögerungen sind weder für die Entwickler noch für die Spieler angenehm. In unserem Fall mussten wir zwischen Geschwindigkeit und Qualität wählen, und die Entscheidung war einfach. Wir wollen sicherstellen, dass MX vs ATV Legends, wenn es herauskommt, das höchste Qualitätsniveau hat, das Rainbow Studios bieten kann. Unser Art-Team stellt sicher, dass die Bildrate hoch und stabil ist, indem es tonnenweise Durchläufe in allen Umgebungen macht. Wir veröffentlichen Trailer und hören uns dann das Feedback an, damit wir sicherstellen können, dass die Physik genau richtig eingestellt ist. Die Designer arbeiten abteilungsübergreifend, um sicherzustellen, dass wir ein Spielerlebnis bieten, das Sie jedes Mal begeistern wird, wenn Sie Ihre Konsole einschalten. Die Ingenieure testen unsere neuen dedizierten Server auf Stabilität, damit das Online-Erlebnis für alle nahtlos ist. Und natürlich arbeitet die Qualitätssicherung an der Beseitigung aller Bugs.“

„All diese beweglichen Teile müssen genau richtig zusammenpassen, damit ein Spiel entsteht, das stressfrei ist, Spaß macht, eine Herausforderung darstellt und die Spieler belohnt. Wir haben jetzt das letzte bisschen Zeit, das wir brauchen, um sicherzustellen, dass ihr alle das Spiel bekommt, das ihr verdient, und wir sind schon sehr gespannt darauf, was Legends für euch bereithält. Wir sehen uns am 28. Juni! Lenore Gilbert, Geschäftsführerin, Rainbow Studios.“