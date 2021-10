MXGP 2021: Motocross-Rennspiel erscheint im November

Milestone kündigt heute MXGP 2021, den nächsten Teil der Motocross-Rennspielreihe an. Das Spiel erscheint am 30. November 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 4|5 und PC via Steam.

Wie der offiziellen Seite zu entnehmen ist, dürft ihr euch auf einen neuen Karrieremodus freuen, der als noch realistischer und aufregender beschrieben wird und euch einen erneuerten Weg zu Ruhm samt Aktivitäten beschert.

Ein verbessertes Gameplay, neue Strecken, ein Streckeneditor mit neuen Werkzeugen und mehr stecken im neusten Teil der Reihe.

MXGP 2021 wird außerdem die vier berühmten Legacy-Strecken Ottobiano (Italien), Ernée (Frankreich), Leon (Mexiko) und Agueda (Portugal) enthalten, die sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus verfügbar sind.

Schaut euch jetzt den Ankündigungs-Trailer an: