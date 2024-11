MXGP 24: Offroad-Motorradspiel startet heute durch

Autor:, in / MXGP 24

NACON und KT Racing Studio freuen sich, in Zusammenarbeit mit Artefacts Studio bekannt zu geben, dass MXGP 24 The Official Game jetzt für PC, Playstation 5 und Xbox Series erhältlich ist.

Mit über 53 Millionen Zuschauern im Jahr 2023 hat sich das MXGP-Rennen als eine der wichtigsten Veranstaltungen im Offroad-Motorradsport etabliert.

Das offizielle MXGP-Spiel ist zurück und bietet den Fans von Motocross-Rennen die Möglichkeit, den Nervenkitzel und die Emotionen eines echten Rennfahrers zu erleben.

MXGP 24 The Official Game ist der erste Teil einer Serie, die bis 2028 laufen wird und die Spieler in das Herz der bedeutendsten Meisterschaft der Welt führt.

MXGP 24 soll allen Fans des Sports ein realitätsnahes Erlebnis bieten. Dank realistischer Grafiken und umfangreicher offizieller Spielinhalte können die Spieler ihre Lieblingsfahrer am Steuer eines der offiziellen Motorräder auf den Strecken des Kalenders 2024 ihrer Wahl verkörpern und die gesamte Meisterschaft erleben.

Der Realismus zeigt sich auch im Leveldesign des Spiels und in der Liebe zum Detail, die sich auf die Zuschauer, die Fahrerlager und die umliegenden Landschaften erstreckt und jeden Veranstaltungsort zum Leben erweckt.

In einer Vielzahl von Spielmodi können die Spieler wählen, ob sie alleine ein schnelles Rennen oder ein Zeitfahren bestreiten oder im Karrieremodus die Karriereleiter bis zur MXGP-Trophäe erklimmen wollen.

Für wettbewerbsorientierte Spieler gibt es einen Online-Mehrspielermodus, in dem sie sich mit den besten Fahrern der Welt messen können.

MXGP 2024 bietet:

Alle Grand Prix des Kalenders 2024: 19 Strecken werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels verfügbar sein. Ein letztes neues Rennen wird ein paar Tage nach dem Start kostenlos hinzugefügt.

Offizielle Meisterschaftsmotorräder und Fahrer wie Jorge Prado, Jeffrey Herlings, Maxime Renaux und Andrea Adamo in den Kategorien MXGP und MX2.

50 renommierte Teams, darunter Red Bull KTM Factory Racing, Red Bull GasGas Factory Racing, Monster Energy Yamaha Factory Racing, Honda HRC, Kawasaki Factory Racing, Nestaan Husqvarna Factory Racing, Monster Energy Triumph Racing, Fantic Factory Racing und MRT Racing Team Beta.

Ein zugänglicher und dennoch realistischer Griff, der den Spielern ein intensives Fahrgefühl vermittelt.

Ein hoher Grad an Realismus, bei dem das Leveldesign des Spiels eine wichtige Rolle spielt: Wettereffekte auf der Strecke und die Durchfahrt von Motorrädern verformen die Strecke und verändern die Rennbedingungen.

Ein vollständiger Karrieremodus: Der Spieler begleitet sein Team zum Sieg, indem er den Kalender, die Rennstrategie und die Rivalitäten beeinflusst.