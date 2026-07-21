MXGP 26 – The Official Game: Schlamm, Spurrillen und Unreal Engine 5 – Video zeigt erstes Gameplay

Der erste Gameplay-Trailer zu MXGP 26 zeigt Unreal Engine 5, neue Physik und dynamische Streckenverformung.

NACON und Artefacts Studio haben den ersten Gameplay-Trailer zu MXGP 26, dem offiziellen Videospiel zur FIM Motocross-Weltmeisterschaft, veröffentlicht.

Das Rennspiel erscheint im Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.

Zu den größten Neuerungen zählt der Wechsel auf die Unreal Engine 5, die für deutlich realistischere Umgebungen, detaillierte Schlamm- und Wettereffekte sowie präzise modellierte Motorräder sorgt.

Ebenfalls komplett überarbeitet wurden die Physik und die Fahreranimationen. Eine neue Helmkamera-Perspektive soll das Renngeschehen noch intensiver erlebbar machen, während Fahrer dynamisch auf Sprünge, Bodenwellen, Kurven und Spurrillen reagieren.

Motorrad und Ausrüstung verschmutzen zudem abhängig von Wetter sowie Untergrund wie Erde, Sand oder Schlamm.

Ein weiteres Highlight ist die neue Dynamic-Deformation-Technologie. Die Strecke verändert sich während des Rennens in Echtzeit, da die Motorräder mit jeder Runde tiefere Spurrillen hinterlassen. Dadurch müssen Spieler ihre Ideallinie kontinuierlich an die veränderten Bedingungen anpassen.

Der Gameplay-Trailer zeigt außerdem mehrere offiziell lizenzierte Rennstrecken der Saison 2026, darunter:

Bariloche (Argentinien) mit vulkanischem Untergrund

Riola Sardo (Sardinien) mit tiefem Sand

Pietramurata (Italien) mit festem Erdboden

Loket (Tschechien) mit hartem Untergrund

Auch die Fahrer der Klassen MXGP und MX2 sind offiziell vertreten. Dazu gehören unter anderem Romain Febvre, Maxime Renaux, Kay de Wolf und Calvin Vlaanderen.

Darüber hinaus bietet MXGP 26 umfangreiche Individualisierungsmöglichkeiten. Spieler können ihren Fahrer erstellen, Motorräder offizieller Hersteller wie Kawasaki, Husqvarna, Yamaha, KTM und Honda anpassen sowie Ausrüstung bekannter Marken wie Fox Racing, Alpinestars, Scott und Airoh verwenden.

Neben den Modi Grand Prix, Meisterschaft und Zeitfahren sind auch Online-Rennen mit bis zu zehn Spielern sowie das frei erkundbare Trainingsgelände The Compound enthalten.

MXGP 26 erscheint im Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC.