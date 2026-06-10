My Cannibal Family: Raw Fury kündigt Horror-Simulation für 2027 mit Koop und Playtest an

Ein makabrer Themenpark, Koop-Spielbarkeit und ein ungewöhnlich düsteres Management-System stehen im Mittelpunkt der neuen Ankündigung von Raw Fury: My Cannibal Family erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.
Entwickelt wird die groteske Horror-Simulation gemeinsam mit dem britischen Studio Wolf & Wood. Parallel zum Release-Zeitrahmen startet ab sofort ein Closed Playtest auf Steam, der bis zum 16. Juni um 16:00 Uhr MESZ verfügbar ist.
Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau eines tödlichen Horror-Themenparks, in dem Spieler Besucher anlocken, Ressourcen sammeln und ein wachsendes System aus Fallen, Attraktionen und Management-Strukturen aufbauen. Der Ansatz verbindet Sandbox-Aufbau mit Survival- und Koop-Elementen.
Ob alleine oder im Online-Koop mit bis zu vier Spielern oder lokal im Split-Screen für zwei Spieler – das System ist klar auf Zusammenarbeit und kreative Gestaltung ausgelegt. Insgesamt sollen sechs freischaltbare Parks, über 20 Attraktionen sowie zahlreiche Waffen- und Werkzeugtypen enthalten sein.
My Cannibal Family Features im Überblick
- Bauen: Spieler errichten Schritt für Schritt einen individuellen Horror-Themenpark mit Fallen, Dekorationen und Attraktionen, der sich von einer kleinen Struktur zu einem komplexen Labyrinth entwickelt.
- Anlocken: Gäste werden durch Attraktionen und Inszenierungen gezielt in gefährliche Bereiche gelockt, während taktisches Vorgehen über Erfolg entscheidet.
- Ernten: Besiegte Besucher liefern Ressourcen, die weiterverarbeitet oder gelagert werden, während Entdeckung durch Gegner unbedingt vermieden werden muss.
- Füttern: Die „Familie“ muss versorgt werden, wodurch neue Upgrades, Werkzeuge und mutierte Einheiten freigeschaltet werden.
- Verwalten: Individuell benannte Familienmitglieder übernehmen Aufgaben wie Ressourcenbeschaffung oder Unterstützung im Parkbetrieb.
- Rächen: Eine storybasierte Kampagne bringt externe Bedrohungen ins Spiel, darunter rivalisierende Gruppen mit eskalierenden Konflikten.
- Entdecken: Die Spielwelt bietet versteckte Ressourcen, Nebenmissionen und über Funk abhörbare Informationen zur Erweiterung des Fortschritts.
Raw Fury erweitert sein Indie-Portfolio damit um ein ungewöhnlich düsteres Projekt, das Aufbau, Koop und Horror-Sandbox-Elemente kombiniert und stark auf kreative Spielsysteme setzt.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ziemlich abgedreht das Spiel, ich werde passen.
sieht witzig aus
Das beobachte ich schon länger. Schade, daß der Playtest nur auf Steam ist. Mein Laptop ist nicht mehr der aktuellste.
Alter was ist das 😂😂 du fütterst deine Familie mit Leuten