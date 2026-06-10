My Cannibal Family: Raw Fury kündigt Horror-Simulation für 2027 mit Koop und Playtest an

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Image: Raw Fury

My Cannibal Family zeigt Horror-Themenpark-Gameplay und Koop-Funktionen.

Ein makabrer Themenpark, Koop-Spielbarkeit und ein ungewöhnlich düsteres Management-System stehen im Mittelpunkt der neuen Ankündigung von Raw Fury: My Cannibal Family erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Entwickelt wird die groteske Horror-Simulation gemeinsam mit dem britischen Studio Wolf & Wood. Parallel zum Release-Zeitrahmen startet ab sofort ein Closed Playtest auf Steam, der bis zum 16. Juni um 16:00 Uhr MESZ verfügbar ist.

Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau eines tödlichen Horror-Themenparks, in dem Spieler Besucher anlocken, Ressourcen sammeln und ein wachsendes System aus Fallen, Attraktionen und Management-Strukturen aufbauen. Der Ansatz verbindet Sandbox-Aufbau mit Survival- und Koop-Elementen.

Ob alleine oder im Online-Koop mit bis zu vier Spielern oder lokal im Split-Screen für zwei Spieler – das System ist klar auf Zusammenarbeit und kreative Gestaltung ausgelegt. Insgesamt sollen sechs freischaltbare Parks, über 20 Attraktionen sowie zahlreiche Waffen- und Werkzeugtypen enthalten sein.

My Cannibal Family Features im Überblick

  • Bauen: Spieler errichten Schritt für Schritt einen individuellen Horror-Themenpark mit Fallen, Dekorationen und Attraktionen, der sich von einer kleinen Struktur zu einem komplexen Labyrinth entwickelt.
  • Anlocken: Gäste werden durch Attraktionen und Inszenierungen gezielt in gefährliche Bereiche gelockt, während taktisches Vorgehen über Erfolg entscheidet.
  • Ernten: Besiegte Besucher liefern Ressourcen, die weiterverarbeitet oder gelagert werden, während Entdeckung durch Gegner unbedingt vermieden werden muss.
  • Füttern: Die „Familie“ muss versorgt werden, wodurch neue Upgrades, Werkzeuge und mutierte Einheiten freigeschaltet werden.
  • Verwalten: Individuell benannte Familienmitglieder übernehmen Aufgaben wie Ressourcenbeschaffung oder Unterstützung im Parkbetrieb.
  • Rächen: Eine storybasierte Kampagne bringt externe Bedrohungen ins Spiel, darunter rivalisierende Gruppen mit eskalierenden Konflikten.
  • Entdecken: Die Spielwelt bietet versteckte Ressourcen, Nebenmissionen und über Funk abhörbare Informationen zur Erweiterung des Fortschritts.

Raw Fury erweitert sein Indie-Portfolio damit um ein ungewöhnlich düsteres Projekt, das Aufbau, Koop und Horror-Sandbox-Elemente kombiniert und stark auf kreative Spielsysteme setzt.

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4 Kommentare Added

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  3. xS1NN3Dx 23025 XP Nasenbohrer Level 2 | 10.06.2026 - 15:12 Uhr

    Das beobachte ich schon länger. Schade, daß der Playtest nur auf Steam ist. Mein Laptop ist nicht mehr der aktuellste.

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  4. Ralle89 171465 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 1 | 10.06.2026 - 18:25 Uhr

    Alter was ist das 😂😂 du fütterst deine Familie mit Leuten

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