My Cannibal Family: Raw Fury kündigt Horror-Simulation für 2027 mit Koop und Playtest an

Ein makabrer Themenpark, Koop-Spielbarkeit und ein ungewöhnlich düsteres Management-System stehen im Mittelpunkt der neuen Ankündigung von Raw Fury: My Cannibal Family erscheint 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

Entwickelt wird die groteske Horror-Simulation gemeinsam mit dem britischen Studio Wolf & Wood. Parallel zum Release-Zeitrahmen startet ab sofort ein Closed Playtest auf Steam, der bis zum 16. Juni um 16:00 Uhr MESZ verfügbar ist.

Im Zentrum des Spiels steht der Aufbau eines tödlichen Horror-Themenparks, in dem Spieler Besucher anlocken, Ressourcen sammeln und ein wachsendes System aus Fallen, Attraktionen und Management-Strukturen aufbauen. Der Ansatz verbindet Sandbox-Aufbau mit Survival- und Koop-Elementen.

Ob alleine oder im Online-Koop mit bis zu vier Spielern oder lokal im Split-Screen für zwei Spieler – das System ist klar auf Zusammenarbeit und kreative Gestaltung ausgelegt. Insgesamt sollen sechs freischaltbare Parks, über 20 Attraktionen sowie zahlreiche Waffen- und Werkzeugtypen enthalten sein.

My Cannibal Family Features im Überblick

Bauen : Spieler errichten Schritt für Schritt einen individuellen Horror-Themenpark mit Fallen, Dekorationen und Attraktionen, der sich von einer kleinen Struktur zu einem komplexen Labyrinth entwickelt.

: Spieler errichten Schritt für Schritt einen individuellen Horror-Themenpark mit Fallen, Dekorationen und Attraktionen, der sich von einer kleinen Struktur zu einem komplexen Labyrinth entwickelt. Anlocken : Gäste werden durch Attraktionen und Inszenierungen gezielt in gefährliche Bereiche gelockt, während taktisches Vorgehen über Erfolg entscheidet.

: Gäste werden durch Attraktionen und Inszenierungen gezielt in gefährliche Bereiche gelockt, während taktisches Vorgehen über Erfolg entscheidet. Ernten : Besiegte Besucher liefern Ressourcen, die weiterverarbeitet oder gelagert werden, während Entdeckung durch Gegner unbedingt vermieden werden muss.

: Besiegte Besucher liefern Ressourcen, die weiterverarbeitet oder gelagert werden, während Entdeckung durch Gegner unbedingt vermieden werden muss. Füttern : Die „Familie“ muss versorgt werden, wodurch neue Upgrades, Werkzeuge und mutierte Einheiten freigeschaltet werden.

: Die „Familie“ muss versorgt werden, wodurch neue Upgrades, Werkzeuge und mutierte Einheiten freigeschaltet werden. Verwalten : Individuell benannte Familienmitglieder übernehmen Aufgaben wie Ressourcenbeschaffung oder Unterstützung im Parkbetrieb.

: Individuell benannte Familienmitglieder übernehmen Aufgaben wie Ressourcenbeschaffung oder Unterstützung im Parkbetrieb. Rächen : Eine storybasierte Kampagne bringt externe Bedrohungen ins Spiel, darunter rivalisierende Gruppen mit eskalierenden Konflikten.

: Eine storybasierte Kampagne bringt externe Bedrohungen ins Spiel, darunter rivalisierende Gruppen mit eskalierenden Konflikten. Entdecken: Die Spielwelt bietet versteckte Ressourcen, Nebenmissionen und über Funk abhörbare Informationen zur Erweiterung des Fortschritts.

Raw Fury erweitert sein Indie-Portfolio damit um ein ungewöhnlich düsteres Projekt, das Aufbau, Koop und Horror-Sandbox-Elemente kombiniert und stark auf kreative Spielsysteme setzt.