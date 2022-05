My Fantastic Ranch: Aufbau und Verwaltung einer Traumranch für Kinder

Autor:, in / My Fantastic Ranch

NACON kündigt My Fantastic Ranch an, ein Management-Spiel für eine jüngere Zielgruppe.

NACON und Piece of Cake Studio, Entwicklerstudio des mehrfach ausgezeichneten Spiels Hacktag, stellen heute ihr neues Spiel vor: My Fantastic Ranch, ein Management-Spiel für eine jüngere Zielgruppe, das in einer magischen Welt voller fantastischer Wesen spielt.

My Fantastic Ranch ist leicht für Kinder zugänglich und handelt vom Aufbau und der Verwaltung einer Traumranch. Im Spiel müssen neue Drachen und Einhörner adoptiert und betreut, Reitstunden organisiert und die richtigen Charaktere mit dem richtigen Tier zusammengebracht werden. Dabei gilt es, herauszufinden, wie sie sich gemeinsam weiterentwickeln und ihnen geholfen werden kann, an Veranstaltungen und Turnieren teilzunehmen, die das Ansehen der Ranch steigern.

„Wir wollten ein Management-Spiel entwickeln, das auch jüngeren Menschen zugänglich ist, ein Spiel, das sie zum Nachdenken anregt und dennoch Raum für Fantasie lässt, und My Fantastic Ranch ist das Ergebnis. Alle Spielmechanismen wurden so gestaltet, dass sie für Kinder leicht zu verstehen sind und damit sie Spaß daran haben, ihre imaginäre Ranch zu besitzen“, sagt Marine Lemaïtre, CEO und Mitbegründerin von Piece of Cake Studios.

My Fantastic Ranch zeichnet sich durch ein Design aus, welches die Managementfähigkeiten eines Kindes in einer Fantasiewelt voll niedlicher Kreaturen fördert. Weitere Informationen werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

My Fantastic Ranch wird ab Herbst 2022 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch im Handel sowie auf Steam und im Epic Game Store erhältlich sein.