MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: 12-Minuten-Trailer enthüllt

Für das Spiel MY HERO ACADEMIA: All’s Justice wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch hier anschauen könnt.

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht einen neuen Trailer zu MY HERO ACADEMIA: All’s Justice, welcher einen tieferen Einblick in das 3D-Arena-Kampfspiel gewährt.

Das neueste Spiel zum Anime MY HERO ACADEMIA erscheint am 06. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam.

In dem 12-minütigen Video präsentiert Produzentin Aoba Miyazaki sämtliche Spielmodi und geht auf Neuigkeiten zur Geschichte und dem Kampfsystem ein. Im Modus „Team-Up-Missionen“ können Spielende die Stadt erkunden und sich mit Schülern der Klasse 1-A verbünden, um Missionen und Trainings zu absolvieren, Schurken zu bekämpfen, neue Charaktere kennenzulernen und Sammelobjekte zu finden.

Neben dem Story-Modus, in welchem die finalen Schlachten des letzten Anime-Kapitels erlebt werden, können Spielende nach Abschluss des Modus „Team-Up-Missionen“ ihre Lieblingsmomente aus der Originalgeschichte im Modus „Archivkämpfe“ erneut erleben und im Modus „Heldentagebuch“ neue, exklusive Alltagsepisoden der Schüler der Klasse 1-A spielen, durch die sie eine neue Seite ihrer Favoriten aus MY HERO ACADEMIA kennenlernen.

MY HERO ACADEMIA: All’s Justice erscheint am 06. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Vorbestellungen sind bereits möglich.

Den Trailer gibt es hier:

