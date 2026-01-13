MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: Episches Opening-Cinematic enthüllt

Mit einem frischen Opening Cinematic Trailer heizt My Hero Academia: All’s Justice die Vorfreude auf den nahenden Release weiter an. Der neue Clip setzt den Ton für das kommende Action‑Spiel und rückt die zentrale Botschaft in den Mittelpunkt: Jeder kann ein Held werden. Die Inszenierung greift die Dynamik der Anime‑Vorlage auf und präsentiert ikonische Momente, die den Start in das Abenteuer einleiten.

Der Trailer bereitet auf den letzten großen Schlag vor, bevor das Spiel offiziell erscheint. Die Entwickler nutzen die Sequenz, um die Atmosphäre des Titels zu unterstreichen und die Heldenwelt in Szene zu setzen, die Spieler ab Februar selbst erleben können. Die Präsentation dient als Auftakt für das, was sie im vollständigen Spiel erwartet.

Am 6. Februar 2026 erscheint My Hero Academia: All’s Justice schließlich für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam. Mit dem Opening Cinematic rückt der Titel noch einmal ins Rampenlicht, bevor die Spieler selbst in die Rolle eines angehenden Helden schlüpfen.