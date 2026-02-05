MY HERO ACADEMIA: All’s Justice: Heldenära auf Xbox beginnt im Launch-Trailer

My Hero Academia: All’s Justice nähert sich seinem Release und rückt die Spieler direkt ins Zentrum der legendären Heldenreise.

Unter dem Motto „Every battle, every smile, every tear… has all led to this“ positioniert sich der Titel als Höhepunkt einer langen Geschichte voller Mut, Freundschaft und Opferbereitschaft. J

etzt soll es an die nächste Generation gehen. „Now, it’s your turn.“

Der Titel erscheint am 6. Februar 2026 für die Xbox Series X|S & Co. und bringt die Welt der Quirks, Kämpfe und ikonischen Charaktere in einer neuen, erzählerisch fokussierten Form auf die Konsole. Fans dürfen sich auf intensive Story‑Momente, dynamische Action und eine Inszenierung freuen, die die emotionale Wucht der Vorlage einfängt.

Mit All’s Justice setzt das Franchise seinen Weg fort, Anime‑Erzählung und interaktives Gameplay enger zu verweben – und lädt Spieler ein, selbst zum Helden zu werden.